Döner, Pizza und Pommes

Kinder und Essen – das ist ja ein Thema für sich. Wie oft ich von meinen beiden Söhnen den Satz gehört habe: „Das mag ich nicht!“ Mein Einwand „Du hast ja nicht mal probiert“ ändert meistens nichts an der Ablehnung des mühe- und liebevoll zubereiteten Essens. Aussehen oder Geruch haben eine ausreichend

abschreckende Wirkung auf den Nachwuchs. Eine Haltung, die mich zur Weißglut und zu altbackenen Sätzen treibt, die mir fast schon wieder peinlich sind: „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!“ Oder: „Dann gehst du halt hungrig ins Bett!“ An der Grundschule meines Jüngsten gab es nun eine Umfrage, ob das Essen schmeckt und ob die Kinder satt werden. Dem Großteil schmecke das Essen, teilte eine Elternvertreterin mit. Den Wünschen nach Döner, Pizza oder Pommes könne jedoch nicht nachgekommen werden. Da bin ich ja beruhigt, dass die kulinarischen Vorlieben nicht nur bei meinen Kinder recht einseitig sind.

