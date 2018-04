Die Begegnung zwischen Jesus und Maria Magdalena

Zum Auftakt der Hoffmanntage hatte Andreas König von der Buchhandlung „SCM-Shop“ in der Bahnhofstraße am Donnerstag zu einer „Bibelerzählzeit“ eingeladen. Als Erzähler hatte sich der Diakon Jörg Johannes Fritz eingefunden. Der Religionspädagoge aus Grasdorf war nicht zum ersten Mal in Fallerleben,...