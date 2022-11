Neues Modegeschäft eröffnet in Designer Outlets Wolfsburg

Wolfsburg. Eine große deutsche Handelskette zieht in die Designer Outlets Wolfsburg ein. Lacoste vergrößert seinen Shop mit einem Umzug.

Kurz vor der Eröffnung steht der s.Oliver-Shop in den Designer Outlets Wolfsburg.

Noch sind die Schaufenster verklebt und die Suche nach Verkäufern läuft. Doch die Eröffnung des neuen Geschäftes in den Designer OutletsWolfsburg ist nicht mehr fern.

s.Oliver bezieht einen großen Shop im hinteren Teil des DOW. „Im November werden sie noch eröffnen“, kündigt Center-Manager Michael Ernst auf Anfrage an. Er rechnet damit, dass die Neueröffnung schon vor der Black Week stattfindet, bei der vom 21. bis 26. November wieder ein besonders großer Kundentrubel erwartet wird.

Anbieten wird die Handelskette aus der Nähe von Würzburg wie der Vormieter Boss Damen- und Herrenmode. Der 1969 gegründete Modehersteller ist bereits seit Längerem mit seiner Tochterfirma Liebeskind in den Designer Outlets vertreten.

Nach Angaben von Michael Ernst wird der Verkaufsstart im s.Oliver-Shop die letzte echte Neueröffnung in diesem Jahr. Außerdem gibt es eine räumliche Veränderung: Lacoste vergrößert sich im November mit einem Umzug in eine geräumigere Ladeneinheit. Der Umbau läuft. Zuletzt waren im Sommer die Herrenmode-Marken Pierre Cardin und Baldessarini ins Outlet-Center eingezogen. Ende April wechselte Hugo Boss in einen größeren Laden.

„Sehr gespannt“ ist DOW-Chef Ernst auf die Kundenresonanz auf die Black Week. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 6. November war der Center Manager hochzufrieden. Doch die Rabattschlacht Black Week, zu der sich der aus den USA nach Deutschland geschwappte Black Friday innerhalb weniger Jahre ausgewachsen hat, wird nicht nur in den Einkaufsmeilen ausgetragen, sondern auch online. „Da kämpfen alle um die Kunden“, sagt Michael Ernst.

Lacoste zieht in einen größeren Laden um

Die Designer Outlets bemühen sich mit häufig wechselnden Veranstaltungen um die Konsumenten. Ende Oktober war ein Holzschnitzer da, davor ein Kürbisschnitzer. Anfang November fanden ein Lichterfest und ein Laternenumzug statt. Inzwischen ist das innerstädtische Outlet-Center weihnachtlich geschmückt. Ernst kündigt für die kommenden Wochen unter anderem Live-Musik und einen Besuch der Sesamstraßen-Lieblinge Ernie und Bert an.

Die Designer Outlets Wolfsburg haben einen Vorteil: Sie dürfen anders als die Geschäfte in der Innenstadt oder den Stadtteilen an acht Sonntagen pro Jahr öffnen, weil sie als touristische Sonderzone gelten. Diese Möglichkeit schöpft das Outlet gerne aus.

