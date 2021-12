Wolfsburg. Der 35-Jährige Autofahrer muss nach der Behandlung im Rettungswagen eine Blutprobe abgeben. Ergebnis: 1,15 Promille am Weihnachtsmorgen.

Zu einem Unfall in Heiligendorf wurden Polizei und Rettungsdienst am Samstagmorgen gerufen.

Verkehrsunfall Bei Glatteis in Heiligendorf betrunken von Straße geschlittert

1,15 Promille intus hatte nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der am Samstagmorgen in Heiligendorf offenbar ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge bei glatter Fahrbahn von der Straße abkam. Sein Wagen schlitterte erst gegen einen Laternenmasten und prallte dann gegen eine Hauswand.

Passiert ist es nach Mitteilung der Polizei am Morgen des ersten Weihnachtstags gegen 8 Uhr: Ein Zeuge rief die Polizei und berichtete, dass im Bereich Neue Straße/Steinweg in Höhe Talstraße ein Unfall passiert war. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte der Zeuge auch schon einen Rettungswagen für den Verunglückten angefordert, da dieser augenscheinlich unter Schock stand.

Erst gegen eine Laterne, dann gegen eine Hauswand gerutscht

Und das ist laut Polizeibericht passiert: Der 35 Jahre alte Autofahrer war mit seinem VW Bora in Richtung Neindorf unterwegs gewesen. Da die Fahrbahn in Höhe der Einmündung Talstraße winterglatt und rutschig war, gingen die Beamten zunächst davon aus, dass der Wolfsburger mit seinem PKW allein aufgrund der Wetterumstände von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Laternenmast und eine Hauswand geprallt war. Dabei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der Fahrer- und der Beifahrerairbag ausgelöst wurden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Polizisten dann mit dem in der Zwischenzeit im Rettungswagen behandelten Unfallverursacher sprechen. Und dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Verunfallte alkoholisiert war. Die Beamten merkten, dass sein Atem nach Alkohol roch und machten einen Test. Ergebnis: 1,15 Promille.

Blutprobe genommen, Führerschein einkassiert und Strafverfahren eingeleitet

Dem Mann wurde daraufhin von einer Ärztin im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der 19 Jahre alte VW Bora war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Beschädigt wurden auch die Hauswand und der Laternenmast.

red

