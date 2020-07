Nicht nur Amazon, Bau- und Supermärkte, Netflix, Zoom und Lieferdienste profitieren von Covid 19. Auch der Struwwelpeter und andere Derivate der Schwarzen Pädagogik sind Gewinner der Krise. Klar, auf viele Fragen rund ums Virus hätten wir selbst gern Antworten. Haben wir aber nicht. Die Struwwelpeter-Methodik von 1844 ist da eben fixer. „Wenn du die Maske nicht aufsetzt, ist Oma bald tot. Basta.“ Was macht das mit Kindern, wenn sie im Geflecht von Angst-Strafe-Schuld festhängen? Wie sollen sie zu lebensfrohen, mutigen, neugierigen Weltentdeckern werden? Erzieher, Lehrer, Kita-Mitarbeiter versuchen sich inzwischen warnend mehr oder weniger laut Gehör zu verschaffen. Und was macht das mit uns, wenn es ständig und täglich um Virus-Furcht und Schrecken geht? Selbstverständlich gehen wir achtsam mit den Hygiene-Regeln um. Selbstverständlich werden medizinische Ratschläge und die von Wissenschaftlern befolgt. Viel zu wenig geht es meiner Ansicht nach aber um das, was das Virus noch anrichtet. Es ist in der Lage, Perspektiven zu töten, Mut, Schaffenskraft, Kreativität, Lebensfreude. Wenn wir es zulassen.

