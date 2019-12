Erdbeerdorf-Kette streckt Fühler nach Wolfsburg aus

Völlig geplättet war der Wolfsburger Sven Leusmann, als er am Wochenende las, dass sich eine seiner liebsten Urlaubsattraktionen vielleicht in Zukunft direkt vor seiner Haustür befindet. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, will „Karls Erlebnisdorf“ – laut OZ das beliebteste Ausflugsziel in Mecklenburg-Vorpommern – expandieren. Und Wolfsburg ist einer von fünf potenziellen neuen Standorte. Fahrgeschäfte namens „Fliegender Kuhstall“,...