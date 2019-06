Wendschotter helfen Schule in Tansania

„Wir lassen unsere Augen über das Papier laufen“: Unter diesem Motto fand kürzlich in der Grundschule Wendschott ein Lesemarathon statt. An diesem Tag drehte sich in der Schule alles ums Thema Lesen: die Lehrerinnen hatten dafür verschiedenste Materialien vorbereitet, Lesepaten der Buchhandlung Sopper, der Projektgruppe Tansania aus Vorsfelde sowie die ehemalige Frauenbundesligaspielerin Conny Pohlers lasen vor, und natürlich durften sich die Mädchen und Jungen auch ihre eigenen Lieblingsbücher zum Selbstlesen mitbringen. Um es sich dabei so richtig gemütlich zu machen, hatten sich viele der Schüler Decken, Kissen und Isomatten mitgebracht, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Jetzt fand die feierliche Spendenübergabe statt: Beate Stecher, Pastorin in der St.-Petrus-Gemeinde in Vorsfelde, und drei weitere Vertreter der Projektgruppe Tansania nahmen den Scheck im Wert von mehr als 2300 Euro entgegen.

„Ihr seid klasse“, sagte Stecher und betonte, mit dem gespendeten Geld in der Partnerschule in Ngereyani viel Gutes entstehen zu lassen: Farbe für die Wände der Schulräume, Anschaffen von Schulbüchern oder schöne Unternehmungen mit den dortigen Schülern und Lehrern. Die Schüler selbst hatten viel Spaß an dem etwas anderen Schultag: „Es ist toll, dass wir selbst so viel Schönes rund ums Lesen erleben durften und nun damit etwas Gutes tun können“, sagen Mathilda (8) und Thade (9) und sind sich einig: „Hoffentlich machen wir das nochmal!“

Auch die Schulleiterin, Stephanie Neumann, ist höchst zufrieden. „Es war ein toller Tag, feierlich und gespenstisch ruhig; man hatte den Eindruck, es seien gar keine Kinder im Gebäude, so leise und konzentriert waren alle. An dieser Stelle sei auch nochmals allen Spendern und Unterstützern ein herzliches Dankeschön gesagt.“