Wolfsburger Schüler erinnern an das Schicksal von Anne Frank

Vor 90 Jahren, am 12. Juni 1929, wurde Anne Frank geboren. Im Alter von 15 Jahren wurde sie von den Nationalsozialisten ermordet. An ihrem Geburtstag, dem bundesweiten Anne-Frank-Tag, erinnerten Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Leonardo-da-Vinci-Schule mit einer Ausstellung an das Schicksal des jüdischen Mädchens, das durch ihr Tagebuch weltberühmt wurde. Organisiert wird der Aktionstag, an dem in diesem Jahr rund 250...