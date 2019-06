Pfingstmontag-Messerattacke – Wolfsburger Opfer ist tot

. Die 45-jährige Frau, die in Wolfsburg am Pfingstmontag in einer Wohnung im Stadtteil Teichbreite mutmaßlich von ihrem Noch-Ehemann niedergestochen wurde, ist verstorben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwochnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Frau wurde am...