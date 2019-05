So feierte Wolfsburg Vatertag

Eigentlich ist das Wetter ja angenehm, nicht zu warm, etwas windig und vor allen Dingen meist trocken. Dennoch scheinen das Schützen- und Volksfest im Allerpark und eben das Wetter für weniger Trubel an Teichen, auf Wiesen und in den Wäldern Wolfsburgs zu sorgen. Wir haben uns am Himmelfahrtstag, dem Tag der Väter, umgesehen. Fazit: Der Vatertag gehört gar nicht den Papas alleine. Und: Es war erstaunlich ruhig, zumindest in der...