Vom Querschnitt eines Schaffens

Wolfsburg. Angelika Bucher bevorzugt zarte, leicht abgedunkelte Töne, vor allem Grün, Blau, Lila, seltener Rot, sehr abgestuft Grau, lässt Linien fließen. Sie trägt die Farben pastenartig auf, lässt sie aber auch stark verdünnt mit Wasser fließen. In Acryl zeigt sie sich farbenfroher als in den Radierungen.

Sie erzählt Geschichten. Diesmal noch mehr: Zeitgeschichte anhand ihrer eigenen Biografie. Auch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, Tiefpunkte und Höhepunkte ihres Lebens. In einer Retrospektive im Gewölbekeller des Schlosses Wolfsburg.

Diese Ausstellung ist insofern mehr als ein sehr gut gewählter Querschnitt ihres Schaffens, in das die Künstlerin Daniela Guntner am Sonntagvormittag fachlich kundig und einfühlsam einführte. In einer Laudatio zu einer Ausstellung, die das städtische Kulturwerk bis zum 24. Februar zeigen wird. Die zeigt, wie aus dem Scheitern, aus den Widrigkeiten des Schicksals, etwas Neues entstehen kann, wenn man wie Bucher lebensbejahend ist. Das beginnt, wie Guntner darlegte, mit Veränderungen auf dem Weltmarkt. Angelika Bucher, studierte Textildesignerin, fand keinen Job, weil „die Produktion von Stoffen und Kleidung in Deutschland zu teuer war“. Damals, Mitte der 1960er-Jahre. Wie schön, grafisch und organisch, ästhetisch ihre Entwürfe waren, zeigt die Retrospektive. Die junge, 1944 in Dresden geborene Textildesignerin suchte neue Wege. Inzwischen mit dem Kunsterzieher Friedrich Bucher verheiratet, kam sie 1973 nach Wolfsburg und wurde Kunstlehrerin an der Erich-Kästner-Grundschule. „Sie wollte nie Lehrerin werden, verstand es nun aber, Jungen und Mädchen für die Kunst zu begeistern“, betonte Guntner. Und zu Erfolgen in Malwettbewerben zu führen.

Einen Einblick in die Werkschau von Angelika Bucher gibt es noch bis zum 24. Februar auf Schloss Wolfsburg. Foto: Anja Weber / regios24

In der von ihr 2004 gegründeten Sülfelder Mäusewerkstatt setzt sie diese Arbeit erfolgreich fort. Die Retrospektive zeigt so auch Arbeiten ihrer Schülerin Verena Gelbke stellvertretend für alle „Radiermäuse“. Kinder sind ihr immer wichtig gewesen. Auch als Illustratorin. „Die drei Plusterlinge“ zeichnete sie wie drei kleine, neugierig-verschmitzte Raben. Sie kann sich bis heute sehr in die Welt junger Menschen versetzen, versteht es auch, junge Menschen zu sozialer Verantwortung zu erziehen. Das zeigen die Kunstkalender der Mäusewerkstatt, deren Erlös kranken Kindern zu Gute kommt. Das ersparte ihr nicht den Schmerz um ihren früh verlorenen Sohn Sven, den sie künstlerisch in tiefroten Radierungen und in Gedichten verarbeitete. Die Feder als Symbol des Leichten wurde zum zentralen Motiv der Radiererin. Jüngere Acrylbilder sind wieder sehr farbenfroh. Die Stadt Wolfsburg verlieh ihr 2008 die Bronzene Stadtplakette. Kulturdezernent Dennis Weilmann stellte ihre Bedeutung „für die kulturelle Entwicklung unserer Stadt“ zur Eröffnung der „Retrospektive“ heraus. Institutsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm begrüßte dazu viele, viele Kulturschaffende.