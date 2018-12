VW bringt die smarten Sondermodelle IQ Drive

Es wird so oder so ein historischer Anlauf. Nach den Werksferien 2019 soll der Golf 8 in Wolfsburg von den Bändern laufen. Wer sich die Entwicklung der Modellsegmente anschaut, der könnte auf die Idee kommen, dass die achte Generation des Kompaktklassikers der Marke VW es besonders schwer haben...