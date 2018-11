Kästorf. Eine 52-jährige Wolfsburgerin kommt von der Fahrbahn ab und fährt in Bushaltehäuschen. Dort wartet eine 37-Jährige mit ihrem Säugling.

PKW kracht in Kästorf in eine Bushaltestelle – Drei Verletzte

Drei Verletzte, ein nicht mehr fahrbereiter VW Up und eine demolierte Bushaltestelle sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag auf der Straße Zu dem Balken in Kästorf ereignete. Das berichtet die Polizei.

Mutter wartet mit Säugling an der Bushaltestelle

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem schwarzen VW Up auf der Straße Zu dem Balken in Richtung Warmenau. Als sie die Jembker Straße erreicht hatte, geriet sie auf dei Gegenfahrbahn – und krachte nahezu ungebremst in ein Bushaltehäuschen. Dort standen eine 37-jährige Wolfsburgerin mit ihrem neun Monate alten Säugling.

Doch die Beteiligten hatten Glück im Unglück: Sowohl die 52-Jährige als auch die 37-jährige Mutter und ihr Sohn verletzten sich nur leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Warum die VW-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist laut Polizei noch unklar.