Wolfsburger des Jahres will „Splash-Day“ wiederholen

Die von Künstlerin Ingrid Cremer erschaffene Bronzeskulptur der tanzenden Frau hat ein neues Zuhause gefunden. Für ein Jahr steht das gute Stück nun in Jacek Voß’ Fotostudio „Sahnefoto“ in der Tiergartenbreite. Der 41-Jährige war am Freitagabend während einer Feierstunde zum Wolfsburger des Jahres 2018 gekürt worden. Die Mehrheit unserer Leser hatte bei dem jährlich stattfindenden Wettbewerb für den Fotografen gestimmt. Voß plant für...