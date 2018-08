Gullydeckel aus der Verankerung gehoben – Tatverdächtige gestellt

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr müssen sich zwei Wolfsburger im Alter von 19 und 17 Jahren verantworten. Ein Zeuge hatte am späten Mittwochabend in der Wittenberger Straße in Vorsfelde das Duo an einem auf der Fahrbahn liegenden Gullydeckel beobachtet und um 23.25 Uhr per Notruf die Polizei verständigt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als wenige Minuten später eine Zivilstreife eintraf, konnte das Duo in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Der Zeuge war den Verdächtigen in einiger Entfernung gefolgt und hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass sowohl der 17-Jährige mit 1,41 Promille als auch der 19-Jährige mit 1,65 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Den Ermittlungen nach besteht der Verdacht, dass das Duo den Gullydeckel aus seinem Schacht unmittelbar auf die Fahrbahn legte. Der Zeuge war aufmerksam geworden, als er das Fallen von etwas Schwerem auf die Fahrbahn hörte. Gemeinsam mit dem Zeugen konnte die Gefahrenstelle sogleich behoben werden. Im Anschluss wurde der alkoholisierte 17-jährige Jugendliche seinen Eltern übergeben.

