Wurden Diebe beim Räderklau gestört?

In der Nacht zum Dienstag wurden im Stadtteil Klieversberg drei Fahrzeugräder eines VW Golf entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von 900 Euro, wie die Polizei mitteilt. Da bei dem vierten Rad bereits die Radmuttern gelöst waren, besteht die Möglichkeit, dass sich die Diebe bei der Tatausführung gestört fühlten. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugen des Vorfalls, der sich nach Mitternacht auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Hochring ereignete. Am Dienstagvormittag entdeckte der Hausmeister den auf Steinen aufgebockten PKW. Zeugen sollen sich an die Polizeiwache unter

(0 53 61) 46 46-0

wenden.