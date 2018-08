Nicht jeder in Wolfsburg möchte mit Sahra „Aufstehen“

. „Aufstehen“ heißt der Name der neuen linken Sammlungsbewegung in Deutschland. Initiatoren sind allen voran das prominente Polit-Pärchen Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Das Ziel der Bewegung, für die sich Interessierte im Internet registrieren können und die am 4. September startet, lautet: Wenn alle, die in Deutschland linke Politik machen, gemeinsam an einem Strang ziehen, könnte der Bundestag zurückerobert werden. Steigen...