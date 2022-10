Wolfenbüttels Wespenbeauftragte ziehen Bilanz

Es ist wohl jedem schon einmal passiert: Das Steak oder Gemüse brutzelt auf dem Grill, die Salate sind angerichtet und die Limo eingeschenkt. Und dann kommen sie: Wespen. Doch nun ist der Sommer vorbei und die Wespen- und Hornissenbeauftragten des Landkreises Wolfenbüttel ziehen Bilanz.

Ein langer warmer Sommer – das ist für die wärmeliebenden Insekten paradiesisch. Manchmal kommt es dabei zu unerwünscht nahen Begegnungen mit uns Menschen. Wenn Wespen oder Hornissen am Fenster oder unter dem Dach ihre Nester bauen, kann schnell Verunsicherung entstehen. Um möglichen Ängsten und Konflikten mit den schwarz-gelb gestreiften Hautflüglern frühzeitig zu begegnen, beschäftigt die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Wolfenbüttel ehrenamtlich tätige „Wespen- und Hornissenbeauftragte“. Mit gezielten Beratungen am Telefon oder vor Ort sowie einfachen Mitteln zur Lenkung der Tiere sorgen sie für schnelle Abhilfe, in schwierigen Fällen werden Nester an störungsarme Orte umgesiedelt so der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Die Tiere sind nützlich

Wespen und Hornissen seien sehr viel friedlicher als ihr Ruf. In Niedersachsen kämen 54 verschiedene Arten von Faltenwespen vor. Nur zwei von ihnen störten die sommerliche Kaffeetafel durch ihr Interesse an Süßspeisen: Die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. Alle anderen Arten halten sich, so heißt es in der Mitteilung, von Menschen fern. Allen sei jedoch eines gemeinsam: Sie reagieren dem Menschen gegenüber erst dann aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen.

Oft werde vergessen, wie nützlich diese auffällig gefärbten Tiere sind. Sie ernährten sich etwa von Mücken und anderen Insektenarten und erfüllten auch als Blütenbestäuber eine wichtige Funktion im Naturhaushalt. Deshalb seien Wespen – wie alle wildlebenden Pflanzen und Tiere – durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Hornissen seien darüber hinaus besonders geschützt: Bevor ein Hornissennest entfernt werden dürfe, ist aus Gründen des Artenschutzes eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde einzuholen.

Was machen die Beauftragten?

Nach mehr als 60 Beratungen und mehreren Dutzend Umsiedlungen endet für die Wespen- und Hornissenbeauftragten des Landkreises, Oskar Jachewicz und Elias Schneider, ein erfolgreicher Sommer. Bei Fragen rund um die Hautflügler führten sie aufklärende Beratungsgespräche, im „Notfall“ siedelten sie die Tiere fachgerecht um und fanden einen neuen Nistplatz, oft auf dem Gelände des Nabu oder des BUND Wolfenbüttel.

Ein Einsatz der Insektenbeauftragten beginne meist mit einem Anruf. In diesem Fall von Anwohnern aus Wolfenbüttel, die ein Hornissennest im Terrassenbereich entdeckten. In einem aufklärenden Gespräch seien Fragen, Bedenken und Gefahren erörtert worden. Die bisher unbekannten Aspekte über das Verhalten dieser Insekten habe die Bewohner schließlich bestärkt, dem Nestverbleib zuzustimmen. Sie leben laut Lautkreis seither in friedlicher Koexistenz mit den Tieren.

Zahlreiche Insektenvölker wurden gerettet

Anders sei es mit einem Wespennest in Heiningen verlaufen. Hier sei der Bereich um den Dachboden nicht mehr begehbar gewesen, ohne die Tiere zu stören. Um den Bewohnern den Zugang zum Dachboden zu ermöglichen und die Wespen zu entlasten, habe man das Nest in einen speziell angefertigten Kasten umgesiedelt. Die Insekten hätten den neuen Nistplatz gut angenommen, so dass sie dort ungestört den restlichen Herbst verbringen und die Bewohner ohne Bedenken ihren Dachboden betreten können.

Elias Schneider und Oskar Jachewicz ziehen Bilanz: „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit von den Bürgern so gern in Anspruch genommen wurde. Unsere Winterpause nutzen wir nun zur Vorbereitung auf das kommende Jahr. Auch dann werden wir wieder mit Freude unseren Teil zum friedlichen Zusammenleben von Mensch und Tier beitragen.“ Zahlreiche Wespen-, Hummel- und Hornissenvölker konnten landkreisweit gerettet und vielen Bürgern die Angst vor diesen nützlichen Insekten genommen werden, so das Team der Unteren Naturschutzbehörde.

Die Wespen- und Hornissenbeauftragten sind zu erreichen unter der Telefonnummer: (0171) 5344966 (Elias Schneider) und (0173) 8755872 (Oskar Jachewicz). Ansprechpersonen bei der Unteren Naturschutzbehörde für den Umgang mit Wespen und Hornissen unter (05331) 84821 (a.swieter@lk-wf.de) und (05331) 84374 (b.peuker@lk-wf.de).

