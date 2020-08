Cremlingen. Die Täter kletterten auf das Dach der Grundschule in der Schulstraße und demolierten einige Dachziegel. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Unbekannte beschädigen Schulgebäude in Cremlingen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Grundschule an der Schulstraße in Cremlingen beschädigt. Die Unbekannten sollen laut Polizei zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, das Schulgelände betreten haben und aufs Dach geklettert sein. Hierbei beschädigten sie einige Dachziegel sowie die Dachrinne.

Unbekannte lassen Flaschenscherben im Pausenhof liegen

Zudem seien im Innenhof der Grundschule Flaschen zerschlagen und die Scherben liegengelassen worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf zirka 500 Euro. Hinweise nimmt sie unter (05331) 9330 entgegen.

red