Halchter: Viele Autofahrer bei Kontrollen auf L495 zu schnell

In Höhe des Oderwaldparkplatzes führte die Wolfenbütteler Polizei am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen durch. (Archivbild)

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 495 in Höhe des Oderwaldparkplatzes, ist am Sonntag knapp die Hälfte der Autofahrer zu schnell gefahren. So berichtet es die Polizei in einer Pressemitteilung.

Spitzenwert bei Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag: 20 Stundenkilometer zu schnell

Während der etwa fünfstündigen Kontrollen seien zirka einhundert Fahrzeuge gemessen worden – fünfzig Autofahrer hätten die Begrenzung von 80 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert habe bei 100 Stundenkilometern gelegen, so die Polizei. Sie kündigt an, auch weiter Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen.

red