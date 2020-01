Wolfenbütteler Schlittschuhvergnügen soll Umwelt schonen

Kaum war es raus, dass die Wolfenbütteler vor dem Schloss bald Schlittschuhlaufen können, erreichten uns schon die ersten Leseranfragen zur Umweltverträglichkeit der Eislaufbahn. In Zeiten von „Greta“ könne man so eine Eisbahn nicht einrichten, hieß es beispielsweise in einem Leserbrief, weil diese...