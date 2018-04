Neuer Markenstore im Forum Wolfenbüttel eröffnet

Das niederländische Unternehmen „Miller and Monroe“ hat 200 Vögele-Filialen übernommen und expandiert somit nach Deutschland. Davon betroffen ist auch Wolfenbüttel, wo am Samstagvormittag in den ehemaligen Vögele-Räumen im Forum von Filialleiterin Kirsten Fricke und Forum-Leiter Sven Hess die neuen...