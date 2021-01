Josuha Guilavogui ist nur noch Notnagel beim VfL Wolfsburg

Die Miene verrät einiges: VfL-Kapitän Josuha Guilavogui (links, mit Kevin Mbabu) war auch am Dienstag in Mainz nur Notnagel und stand einmal mehr nicht in der Startelf.

Wolfsburg. Der Kapitän rückt nur noch in die Startelf, wenn andere fehlen. In Mainz saß er wieder auf der Bank. Das birgt Konfliktpotenzial.

Sein Name fehlte in der Startelf des VfL Wolfsburg – erneut. In drei der jüngsten fünf Spiele führte Josuha Guilavogui seine Mitspieler nicht auf den Rasen, sondern saß zu Beginn nur auf der Bank. In München (1:2) und Berlin (2:2) wurde der 30 Jahre alte Franzose immerhin noch eingewechselt, in Dortmund (0:2) verbrachte er die gesamte Spielzeit auf der Bank – erstmals als Kapitän. „Das“, sagte er vergangene Woche, „hat mir sehr wehgetan.“

Und auch beim 2:0 (0:0) in Mainz am Dienstagabend verzichtete Oliver Glasner von Beginn an auf die Dienste Guilavoguis, brachte ihn erst kurz vor Schluss, als das Spiel bereits entschieden war. Für ihn spielte Maximilian Arnold, auch Yannick Gerhardt (für Maximilian Philipp) und Kevin Mbabu (für Josip Brekalo) flogen aus der Startelf. Mit Blick auf die Personalauswahl des VfL-Trainers in den vergangenen Wochen wird klar: Guilavogui ist nur noch ein Notnagel.

Nur gegen Stuttgart (1:0) und Leipzig (2:2) stand der Stratege in Glasners Anfangsformation – beide Male hatten erst andere Spieler ihren Einsatz absagen müssen. Gegen den Aufsteiger aus dem Süden fehlten Maximilian Arnold (Corona-Infektion) und Xaver Schlager (Corona-Quarantäne), somit rückte Guilavogui in die Startelf und erledigte seinen Job im zentralen defensiven Mittelfeld gut. Doch im nächsten Spiel gegen Dortmund waren Arnold und Schlager zurück – und Guilavogui raus. Gegen Leipzig fehlte Arnold erneut (Rotsperre), daher erhielt der Franzose von Beginn an das Vertrauen seines Trainers. Auch gegen die starken Sachsen ließ sich der 30-Jährige nichts zu Schulden kommen. Dennoch rutschte er in Mainz wieder auf die Ersatzbank.

Arnold und Schlager haben sich eingespielt

In der Mittelfeld-Hierarchie des VfL stehe er nur noch an vierter Stelle, gestand sich Guilavogui zuletzt ein. Arnold und Schlager haben sich eingespielt, auch Gerhardt, dessen Vertrag ausläuft, bekam zuletzt häufiger Glasners Vertrauen als Guilavogui. Schwere Zeiten für den Kapitän – vielleicht sogar die schwerste in seiner VfL-Zeit.

Guilavogui gehört zu den dienstältesten Wolfsburgern, nur Maximilian Arnold trägt das Trikot der Profis länger als der Franzose, der 2014 von Atlético Madrid in die VW-Stadt kam, die guten wie die schlechten Zeiten miterlebte und -prägte. 205 Pflichtspiele hat er mittlerweile für die Wolfsburger absolviert, dabei elf Tore erzielt, 2015 den DFB-Pokal gewonnen. Seit 2018 ist er Kapitän der Grün-Weißen. Doch die Lage ist kompliziert. Wie geht es für ihn weiter?

Mit seiner Rolle im Hintergrund ist Guilavogui nicht zufrieden. Dennoch ist er kein Stinkstiefel, der Unruhe stiftet. Vielmehr ist ihm hoch anzurechnen, dass er öffentlich Gerhardt lobt: seinen Konkurrenten, der ihm den Platz streitig macht. Nicht nur deswegen ist er in der Mannschaft höchst angesehen. Trotzdem birgt die Situation auf Dauer Konfliktpotenzial und benötigt einen starken Moderator – das ist Glasners Aufgabe. Guilavoguis Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023. Geht es für ihn so weiter wie im Januar, dürfte es zu einer vorzeitigen Trennung kommen.

