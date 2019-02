VfL Wolfsburg: Ohne Mehmedi und Guilavogui nach Berlin

Es war abzusehen, auch wenn Bruno Labbadia bis zuletzt gehofft hatte. Doch der Trainer des VfL Wolfsburg muss im Bundesliga-Spiel am Samstag ab 15.30 Uhr bei Hertha BSC ohne Admir Mehmedi und Josuha Guilavogui auskommen. Bei beiden hat die Zeit einfach nicht gereicht.

Beide plagen sich mit Zerrungen herum. Guilavogui hatte bereits die Partien auf Schalke und gegen Leverkusen verpasst, Mehmedi hatte sich die Verletzung im Spiel gegen Bayer am vergangenen Samstag zugezogen. Unter der Woche war Labbadia zumindest beim Schweizer bereits wieder vorsichtig optimistisch gewesen, weil die Verletzung nicht so schlimm war, wie ursprünglich befürchtet. Aber die Partie in Berlin kam dann für ihn und Kapitän Guilavogui doch zu früh. Vielleicht können beide fürs Pokalspiel am Mittwoch in Leipzig ein echtes Thema werden.

Mit in die Hauptstadt hat Labbadia vorsichtshalber einen 19 Mann großen Kader genommen, aus dem er bis zum Spiel noch einen Profi streichen muss. Darunter ist mit John Yeboah ein Nachwuchstalent, das im 4-3-3-System auf einem der Flügel spielen könnte. Im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Leverkusen ist zudem der kongolesische Innenverteidiger Marcel Tisserand wieder dabei.