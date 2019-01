Der VfL hat große Lust auf alles, was kommt

In den vergangenen zwei Jahren startete der VfL Wolfsburg jeweils mit Sorgen in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Der bange Blick ging stets nach unten in der Tabelle – mit Recht, wie die folgenden Wochen und Monaten zeigten. 2019 ist das anders. Die Grün-Weißen gehen als Tabellenfünfter in die...