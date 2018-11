VfL Wolfsburg: Uduokhai und ein frustrierender Lernprozess

In der Vorsaison stand er auf einmal im Rampenlicht: In der Sommerpause von 1860 München gekommen, absolvierte Felix Uduokhai in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich 19 Partien, insgesamt stand der Verteidiger in 24 Pflichtspiele für den VfL Wolfsburg auf dem Platz. Und in dieser Spielzeit? Auf...