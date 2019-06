Wolfsburgs Felix Bickel auf den Spuren von Pierluigi Collina

Felix Bickel ist derzeit Wolfsburgs größte Schiedsrichter-Hoffnung. Der 23-jährige Student erhielt aufgrund seiner Leistungen in der Herren-Oberliga und in den Junioren-Bundesligen die Beförderung und leitet künftig Spiele in der Fußball-Regionalliga. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der...