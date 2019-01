DM-Bronze ärgert Scoccimarro

Der Start ins Jahr 2019 – er hätte für Judo-Ass Giovanna Scoccimarro besser laufen können. Bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart war die Vorjahressiegerin nur auf dem dritten Platz gelandet und damit so gar nicht glücklich. „Ich bin nicht zufrieden damit“, sagte sie über ihre Halbfinal-Niederlage gegen Alina Böhm (Heubach). Doch viel Zeit, sich mit dieser Schlappe zu beschäftigen, bleiben der Athletin des MTV Vorsfelde nicht. In den kommenden Wochen stehen wichtige sportliche und auch berufliche Ziele an.

Gegen Katrin Seide (Wermelskirchen), Mina Ricken (Großhadern) und Julie Hölterhoff (Homburg) hatte die 21-Jährige in Stuttgart noch gesiegt, dann stoppte sie Böhm mit einem großen Hüftwurf (O-goshi). „Ich habe den Griff zugelassen, den ich nicht hätte zulassen dürfen“, ärgerte sich Scoccimarro, dass die Taktik nicht aufgegangen war und sich somit schließlich Olympia-Konkurrentin Miriam Butkereit (Glinde) Gold schnappte.

Allzu lange kann sie der verpassten Titelverteidigung nicht hinterhertrauern, zu wichtig sind die kommenden Wochen: Am 9. Februar geht’s für die VW-Auszubildende zum Grand Slam nach Paris, am 22. Februar wartet der Heim-Grand-Slam in Düsseldorf. Im vergangenen Jahr war sie jeweils früh gegen Top-Kämpferinnen aus Japan ausgeschieden, nun hofft sie auf mehr Losglück bei den Veranstaltungen. Denn bei beiden Turnieren geht es um wichtige Weltranglistenpunkte im Kampf um das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Und das ist nunmehr das erklärte Ziel der ehrgeizigen Vorsfelderin. Dazu muss sie im April/Mai 2020 unter den Top 18 der Welt rangieren – und beste Deutsche sein. Aktuell ist die U21-Weltmeisterin von 2017 auf Platz 19, direkt dahinter folgt schon Butkereit.

Die volle Konzentration liegt aber noch nicht auf dem Sportlichen. In diesem Jahr stehen für Scoccimarro die Abschlussprüfungen im Rahmen ihrer Ausbildung bei Volkswagen in Hannover an. Im Mai kommen die schriftlichen, im Juni/Juli die mündlichen Prüfungen. „Bis dahin werde ich schauen, dass ich nicht so viel unterwegs bin“, so das Judo-Ass. Ist ihre Gewichtsklasse für einen Samstag angesetzt, ist es allerdings kein Problem, am Montag wieder zurück in der Berufsschule zu sein. Vielleicht klappt es sogar, dass sich die Prüfungen nicht mit den European Games in Minsk (21. bis 30. Juni) überschneiden – Weißrussland ist das Nahziel.

Unterdessen ist klar, für wen Scoccimarro in der Bundesliga antreten wird. In den vergangenen zwei Jahren war sie für ihren MTV im deutschen Oberhaus gestartet, 2018 war sie allerdings nur noch einmal im Einsatz. Im November dann hatte der Vorsfelder Klub das Aus für seine Frauen-Mannschaft bekanntgegeben. Die 21-Jährige wird nun für den JC Wiesbaden antreten, der aus der Süd- in die Nordstaffel rutscht, und die Wege so weiter kurz sind. Zudem kann sie mit einigen weiteren Kämpferinnen aus dem Stützpunkt Hannover eine Fahrgemeinschaft nach Wiesbaden bilden. Mit ihrem Einzelstartrecht hat dieser Wechsel übrigens nichts zu tun: Kämpft Scoccimarro auf Turnieren, tut sie dies weiterhin für ihren MTV.