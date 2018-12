Der MTV Vorsfelde II verliert auch in Braunschweig

Was der MTV Vorsfelde II sportlich nicht schaffte, übernimmt nun die Winterpause: Die Talfahrt der Eberstädter in der Landesliga ist zumindest vorübergehend unterbrochen, denn bis zum 20. Januar finden keine Ligaspiele statt. Bevor es in die Weihnachtspause ging, handelten sich die MTV-Handballer...