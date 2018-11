KV-Kegler Hähnel und Strobach seit Wochen auf Topniveau

Die Kugeln in der 2. Liga auf Classic-Bahnen ruhten am Wochenende, so bleibt Zeit, auf die Top-Einzelwertungen der Kegler des KV Wolfsburg zu blicken: Schon seit Wochen spielen insbesondere Mathias Hähnel und Teamkollege Carsten Strobach am Leistungslimit. Die Konkurrenz staunt: Jüngst in der...