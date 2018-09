Ein Derby zur Saisoneröffnung

Die neue Tischtennis-Saison in der Landesliga hat begonnen – und startet für die Herren der Tischtennis-Freunde aus Wolfsburg gleich mit einem Derby. Der Gegner ist der MTV Vorsfelde und wird am Samstag um 16 Uhr in Wolfsburg in Empfang genommen. Die Vorsfelder haben in der vergangenen Saison als...