Nun fallen auch noch Ziegele und Pellatz bei der VfL-U23 krank aus

Langsam in Fahrt kommen die Fußballer des VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord. Nach vier Punkten aus zwei Heimspielen will der VfL nun auch auswärts Siege holen. Am Samstag sind die Wolfsburger zu Gast beim Hamburger SV II. Die Wolfsburger haben den Kiel-Schock (1:4 bei Holsteins Reserve)...