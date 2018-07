Ginczek: Ich will mein eigenes Ding durchziehen

. Nach dem VfL-Test gegen Norwich City (1:1) am Donnerstagabend war zu erkennen, dass Daniel Ginczek in seiner Karriere schon viel herumgekommen ist. Er umarmte seine ehemaligen Mitspieler Timm Klose, mit dem er in Nürnberg gekickt hat, Marco Stiepermann (Borussia Dortmund) sowie Moritz Leitner...