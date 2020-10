Helmstedts B-Jugend will die ersten Zähler

Pause für die A-Junioren der JSG Schöningen/Königslutter: Erst am 1. November geht es für die Mannschaft von Trainer Henning Vietzke in der Fußball-Landesliga weiter. In den Bezirksligen bleibt aber keine Zeit zum Ausruhen – und auf die Helmstedter A-, B- und C-Jugend-Teams warten teils sehr anspruchsvolle Aufgaben.

A-Jugend-Bezirksliga

Die Saison ist noch jung, aber das Heimspiel gegen die JSG Isenbüttel-Gifhorn (Samstag, 11 Uhr) könnte für die JSG Helmstedt schon richtungsweisend werden: Mit einem Sieg könnten sich die Kreisstädter wohl hinter den drei Wolfsburger Topteams Reislingen/Neuhaus, Lupo Martini II und Vorsfelde II einsortieren – bei einer Niederlage geht der Blick indes eher nach unten.

Ähnlich sieht die Gemengelage für die beiden weiteren Kreisteams, den FC Schunter und die JSG Nordkreis, aus, denn gegen direkte Konkurrenten heißt es: Punkten gegen den Abstieg. Schunter ist am Samstag von 11 Uhr an in Groß Brunsrode gegen die JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen im Einsatz. Und die JSG Nordkreis tritt zwei Stunden später beim aktuellen Schlusslicht, der JSG Seershausen/Müden, an. Dort werden sie neben dem zweiten Saisonsieg ein weiteres Ziel verfolgen: nach 2, 9 und 7 Gegentoren defensiv stabiler zu stehen und zu null zu spielen.

B-Jugend Bezirksliga

Ein Doppelpack von Luke Benedikt Prinke, dazu Tore von Justus Kleemann und Selim Karim Sabit – und fertig war der Sieg im Kreisduell: Mit 4:2 (2:0) setzte sich die JSG Schöningen/Königslutter unter der Woche gegen die JSG Helmstedt durch. Die Zielsetzung für das Gastspiel bei der JSG Isenhagen (Samstag, 13 Uhr) ist klar: Weiter auf der Erfolgswelle reiten und auf Schlagdistanz zu Platz 1 bleiben. Die Helmstedter, für die Ammar Amar und Jonas Diefenbach trafen, stehen derweil nach drei Niederlagen unter Druck und brauchen bei der ebenfalls noch punktlosen JSG Isenbüttel-Gifhorn (Samstag, 12 Uhr) dringend den ersten Erfolg.

C-Jugend-Bezirksliga

Viertes Spiel, dritter Sieg: Die JSG Helmstedt erlebte einen erfolgreichen Donnerstagabend und setzte sich mit 3:2 gegen den VfB Fallersleben II durch (Tore nicht gemeldet). Einen Sieg würden die Kicker des FC Schunter am Samstag (13 Uhr) auch gerne feiern. Dann sind sie zu Gast bei der JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen zum Duell zweier noch punktloser Teams – also eine mit Blick auf den Abstiegskampf extrem wichtige Partie. Die C-Junioren der JSG Schöningen/Königslutter haben indes die drei Punkte gegen die JSG Isenhagen fest eingeplant. Sie spielen allerdings erst am Sonntag um 11 Uhr im Elmstadion.