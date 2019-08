Eintracht kassiert eine schmerzhafte Heimniederlage

Jetzt hat es auch die Löwen erwischt. Nach drei Siegen in der 3. Fußball-Liga und der damit verbundenen Tabellenführung gab es am Sonntag eine bittere, aber verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den MSV Duisburg – ausgerechnet gegen die Mannschaft, die von Eintrachts Ex-Trainer Torsten Lieberknecht geführt wird. Leroy-Jacques Mickels (82.) und Moritz Stoppelkamp (85.) trafen für den Zweitligaabsteiger, dazu kam ein Eigentor von Steffen Nkansah (19.).

Schwach in der Offensive

Die Löwen bekamen nie richtig Zugriff auf den Gegner, kamen kaum in die Zweikämpfe, konnten nie an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen. Torsten Lieberknecht, der Mann, der die Braunschweiger im Laufe seiner zehnjährigen Trainer-Ära 2013 bis in die Bundesliga führte, aber nach verlorener Relegation gegen den VfL Wolfsburg im Mai vorigen Jahres auch wieder in die 3. Liga, erhielt bei seiner Rückkehr in sein vieljähriges Wohnzimmer vor der Partie Applaus zur Begrüßung und von den Ultras ein großes Transparent. „Torsten, lass die Zebras raus. Die Löwen haben Hunger.“Davon war in der ersten Halbzeit allerdings nichts zu spüren. Die Mannen von Löwen-Coach Christian Flüthmann kamen nie richtig in Fahrt, kaum ins Kombinieren. Die 21 195 Zuschauer sahen dagegen einen Zweitligaabsteiger aus Duisburg, der mehr Spielanteile besaß, früh den Spielaufbau der Eintracht störte, Abspielfehler erzwang, in Ballnähe viel zu oft einen Mann mehr hatte, durchdachter agierte und nach 19 Minuten in Führung ging, wenn auch mit einem kuriosen Ping-Pong-Tor. Eintrachts Linksverteidiger Niko Kijewski den Ball in der Vorwärtsbewegung jenseits der Mittellinie, Ahmet Engin und Joshua Bitter hatten auf einmal Überzahl. An der flachen Hereingabe von Bitter vor das Löwen-Tor rutschte Petar Sliskovic zwar vorbei, aber Robin Becker am langen Pfosten machte den Ball wieder scharf, zwirbelte ihn zurück an den ersten Pfosten, an dem Steffen Nkansah ihn zu allem Pech bei seinem Rettungsversuch ins eigene Tor lenkte.

Duisburg war das bessere Team

Die Löwen brachten zur zweiten Halbzeit für Abwehrchef Nkansah mit Mike Feigenspan einen weiteren Offensivspieler. Doch bevor sich das Rudel neu richtig orientierte, hätte es 0:2 stehen können. Eine Direktabnahme von Moritz Stoppelkamp krachte an die Latte (47.). In der 56. Minute kam Stürmer Orhan Ademi für Proschwitz, der sich nie durchzusetzen vermochte, später gar noch Manuel Schwenk – alles oder nichts, alles nach vorn. Angetrieben von den Fans mobilisierten die Blau-Gelben noch einmal alle Kräfte, erkämpften sich Chancen in der etwas hitziger werdenden Partie. Doch Duisburg traf. Der gerade erst eingewechselte Leroy-Jacques Mickels umkurvte Benjamin Kessel und wuchtete den Ball von der Strafraumgrenze aus ins Eintracht-Tor (82.). Stoppelkamp erhöhte gar auf 3:0 (85.) aus kurzer Distanz.