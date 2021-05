Wolfsburg. Hier schicken die Fans des Eishockey-Erstligisten vor dem entscheidenden Play-off-Finale 3 Grüße an ihre Mannschaft und machen sie heiß.

Robin Schulz (25) aus Reislingen: "Holt Euch den Pott, Jungs! Macht Euch und uns stolz! Go Grizzlys!"

Nina Thiele (25) aus Wolfsburg: "LET’S GO BOYS! Lasst Euren und unseren Traum wahr werden und holt Euch das Ding! Es gibt nur ein Gas – VOLLGAS! Und jetzt Attacke – wir glauben an Euch!"

Lasse (9), Emma (6) und Yvonne (40): "One love, one family… Der Vorort von Berlin hat es mehr als verdient!!!!!"

Hans und Hanne Schlimme: "Wir stehen hinter Euch. Grizzlys geben niemals auf. In guten und in schlechten Zeiten. Ihr seid die Besten!"

Pierre Gawlak (27) aus Bremen: "Ich bin auf Euch sehr Stolz, Ihr seid mein Verein, die Grizzlys Wolfsburg. Auch wenn wir Euch fehlen, fehlt ihr uns auch. Ihr müsst am Freitag alles geben, denn wir wollen euch Siegen sehen. Spielt, kämpft, siegt mit voller Leidenschaft, für die erste Meisterschaft. Färbt den Pott schwarz-orange, so wie wir uns, egal wann. Und egal, was Freitag passiert: Eins ist gewiss, dass ich ein Leben lang schwarz-oranger Grizzly bin!

Eileen und Milou: "Werdet zur Legende, kämpfen bis zum Ende. Für den Meistertitel! Go Boys, Go Grizzlys!"

Dirk Gawlak (57) aus Gifhorn: Bremerhaven, Mannheim und jetzt Berlin, in Wolfsburg soll der Pott bald stehen! Alle Fans drücken Euch die Daumen, damit Ihr es schafft, zu holen für alle die Meisterschaft. Der Titel trägt die Farben Schwarz/Orange, Ihr müsst nur gewinnen den letzten Tanz.

Boris Wolke (43) aus Fallersleben: "Werdet zur Legende, kämpfen bis zum Ende, für den Meistertitel – E H C! Make our dream come true."

Let’s go Grizzlys Wolfsburg! Wir stehen alle hinter Euch

Alles oder nichts, Grizzlys! In Finalspiel 3 der DEL fällt am Freitagabend (19.30 Uhr, Magenta Sport) auf jeden Fall die Entscheidung. Doch bevor Wolfsburgs Eishockey-Helden das Eis in Berlin betreten und im Kampf für ihre erste deutsche Meisterschaft alles geben gegen die Eisbären, melden sich ihre Fans mit motivierenden Grüßen zu Wort.

Ganz Wolfsburg fiebert im Showdown mit seinen Grizzlys. Auch wenn Arena-Besuche und spontane Fan-Aktionen aufgrund der Pandemie verboten sind, schaut der orange-schwarze Anhang nicht nur tatenlos zu. Diese Fans sind mindestens genauso heiß auf den Titel, wie ihre Idole auf dem Eis.

Und einfallsreich dazu! Beispiel gefällig? Wie wäre es damit? „Berliner? Außen Puderzucker, innen Marmelade! Putzt sie weg!“ Der „Vorort von Berlin“, wie in der Bundeshauptstadt gern gelästert wird, ist bereit für den großen Coup, wie in unserer Fotogalerie zu sehen ist. Ob unter Wasser, im heimischen Garten, auf zwei oder vier Beinen – die Grizzlys-Fans haben sich in Schale geworfen für „den letzten Tanz“. Tanzt ihn, tanzt ihn für Euch, tanzt ihn für uns, tanzt ihn für diese Menschen, die alle hinter Euch stehen!

