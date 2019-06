Er ist das bisher größte U18-Talent der Grizzlys Wolfsburg

Vater Niederländer, Mutter Kroatin, er selbst deutscher Eishockey-Nationalspieler der Junioren: Jan Nijenhuis. Der 17-jährige Grizzlys-Neuzugang ist das bislang größte U18-Talent, das jemals in Wolfsburg unter Vertrag stand. Hier will er am liebsten gleich im ersten Jahr den Sprung ins DEL-Team...