Nabu ruft am Samstag in Thiede zur Vogelzählung auf

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Salzgitter ruft am kommenden Samstag, 11. Januar, von 14 bis 15 Uhr zur „Stunde der Wintervögel“ in Thiede auf. Treffpunkt ist der Ellernweg 18. Bei dieser bereits zum zehnten Mal stattfindenden, bundesweiten Mitmachaktion geht es laut Mitteilung der...