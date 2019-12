Strahlende Kinderaugen

Erinnern Sie sich noch an meine Zeilen an dieser Stelle vor einigen Wochen, als ich über einen Ausflug mit meinem Sohnemann ins Deutsche Museum in München berichtete? Dort gab es in Glasvitrinen die tollsten Metallbaukästen – die es heutzutage allerdings leider nicht mehr in Geschäften zu erstehen gibt. Wir haben überall geschaut – und sind nicht fündig geworden. Nun hat sich allerdings ein kleines Weihnachtswunder zugetragen. Denn unter dem Weihnachtsbaum fand sich an Heiligabend ein großes Paket mit dem Namen meines ältesten Sprosses. Es waren erst wenige Quadratzentimeter des Geschenkpapiers geöffnet, da gab es einen Jubelschrei im Wohnzimmer und strahlende, gar funkelnde Kinderaugen, wie ich sie selten gesehen habe. „Papa, Papa, guck mal, das ist ja wie das Spielzeug aus dem Museum!“ Die überschwängliche Freude war ansteckend. Das kleine Weihnachtswunder sorgte für langanhaltende ausgelassene Stimmung – und das war für die Eltern das schönste Geschenk an diesem Abend.

