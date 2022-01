AfD: Jörg Meuthen tritt aus Partei aus

Meuthen tritt nicht mehr für AfD-Vorsitz an

AfD-Ko-Chef Jörg Meuthen will nicht wieder als Parteivorsitzender kandidieren. Bei der Neuwahl der Parteispitze im Dezember tritt er laut einem Rundschreiben an die AfD-Mitglieder nicht mehr an. Zuletzt waren die Differenzen in der AfD-Spitze offen zutage getreten.