Mi, 24.06.2020, 11.35 Uhr

Inmitten der Corona-Pandemie ist in Moskau die gigantische Militärparade zum 75. Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Nazi-Deutschland nachgeholt worden. Von dem Spektakel erhofft sich Präsident Wladimir Putin Rückenwind für eine umstrittene Verfassungsreform. of parade starting on the Red Square