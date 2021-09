Räuber bedroht Lkw-Fahrer auf der A2 bei Peine mit Messer

Ein Fahrer eines weißen Transporters mit polnischen Kennzeichen ist am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf dem Autobahnparkplatz „Röhrse-Nord“ (Fahrtrichtung Hannover) überfallen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Täter gibt vor, Hilfe zu benötigen

Nach ersten Ermittlungen hielt sich der 31-Jährige in seinem Transporter auf, um auf dem Rastplatz eine Pause zu machen. Dort sei dann ein bislang unbekannter Täter an das Fahrzeug herangetreten und habe um Hilfe gebeten. Nachdem der Fahrer die Türen entriegelt habe, sei er vom Täter mit einem Messer bedroht worden. Der Angreifer habe dem Opfer dann eine Tasche mit Bargeld entrissen. Gemeinsam mit einem zweiten Täter, der sich in der Nähe aufgehalten habe, sei er dann in einem unbekannten Fahrzeug verschwunden, heißt es.

So sehen die Täter aus

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, spricht Polnisch und Deutsch. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und nach Angaben des Opfers „richtig dick“. Er hat schwarze kurze Haare, Geheimratsecken und vorne eine Glatze. Der Mann trug ein blaues T-Shirt und eine schwarze Hose. Er ist scheinbar Rechtshänder und nach Angaben der Polizei möglicherweise polnischer oder ukrainischer Herkunft. Von dem zweiten Täter gibt es keine Beschreibung, gleiches gilt für das Fluchtfahrzeug.

Polizei sucht Zeugen und anderen Lkw-Fahrer

Es hat sich mindestens ein anderer LKW-Fahrer zum Tatzeitpunkt auf dem Rastplatz aufgehalten, der kurz nach der Tat gestartet ist und Hinweise geben könnte. Möglicherweise können dies auch weitere Personen, die dort Rast gemacht haben. Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Umfeld der Rastanlage machen konnten, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen. Sie erbittet Meldungen unter (05171) 999-0 oder per E-Mail an die Polizei Peine unter poststelle@pk-peine.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff „Zeugenaufruf zum Raub auf LKW-Fahrer“ oder über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen.

