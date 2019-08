Freizeitbad Grasleben ist personell wieder voll besetzt

Lange hatte die Samtgemeinde Grasleben nach einem zweiten Schwimmmeister für das Freizeitbad Grasleben gesucht. Die ursprüngliche Stelleninhaberin Mandy Rügenhagen konnte den Job gesundheitsbedingt nicht mehr ausführen. Kurz vor Saisonbeginn gab es schließlich die Erleichterung: Robert Grams, Fachangestellter für Bäderbetriebe, wurde als neuer Mitarbeiter vorgestellt.

Wie die Samtgemeinde mitteilt, konnte die zunächst befristete Anstellung nun sogar in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. Denn: Grams’ Vorgängerin wechselt in die Verwaltung. „Da Mandy Rügenhagen nicht mehr in ihrem Beruf als Schwimmmeisterin arbeiten kann, haben wir ihr eine Ausbildung in der Verwaltung angeboten, die sie am 01. August beginnt“, erklärte Produktverantwortlicher Andreas Minuta. Er zeige sich erfreut darüber, dass für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden wurde. Wie Samtgemeindebürgermeister Gero Janze betont, wolle die Samtgemeindeverwaltung erkrankte Mitarbeiter nicht im Stich lassen, sondern als verlässlicher, sozialer Arbeitgeber in der Region punkten und sich so auch von größeren, unpersönlichen Behörden abgrenzen.

Robert Grams ist zufrieden, dass er mit dem unbefristeten Vertrag die Sicherheit genieße, weitere Jahre im Grasleber Freizeitbad arbeiten zu können. Das Bad sei mit seinem Salzwasser und der naturnahen Gestaltung schon etwas Besonderes, so der Schwimmmeister weiter.

Nachdem der Sommer nach einem Traumstart in die Badesaison zwischenzeitlich etwas geschwächelt habe, hofft Grams nun auf dauerhaften Sonnenschein. „Natürlich sind viele Badegäste und Temperaturen jenseits der 30 Grad das Salz in der Suppe für einen Bademeister – so wie es aktuell ist, kann es also gern bis zum Saisonende bleiben“, sagt Grams dazu.