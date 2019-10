Rottorfer Mehrzweckhalle: Enormer Aufwand für Fördermittel

Die frohe Kunde kam im April: Für die grundhafte Sanierung der Mehrzweckhalle in Rottorf gibt es Fördermittel in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Rund 1300 Städte und Gemeinden hätten...