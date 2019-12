Mutter und Sohn verhindern Scheunenbrand in Weyhausen

Weyhausen. Durch Teamarbeit einen Scheunenbrand verhindert haben der Besitzer und seine Mutter am Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr in der Wolfsburger Straße. Der Besitzer hatte zwei brennende Papiermülltonnen in der Scheune entdeckt und sofort mit einem Gartenschlauch den Bereich gekühlt, zeitgleich...