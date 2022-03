Weststadt: Braunschweiger Polizei stellt Gartenlauben-Einbrecher

Braunschweig. Der Täter ohne Wohnsitz hat in der Nacht zu Montag die Scheiben zweier Lauben in einem Kleingartenverein eingeschlagen – und wollte Essen stehlen.

Die Polizei hat in der Braunschweiger Weststadt in der Nacht zu Montag einen Obdachlosen ertappt, der Scheiben von zwei Gartenlauben eingeschlagen hatte. (Symbolbild)

Nach zwei Einbrüchen in Gartenlauben in der Weststadt hat die Braunschweiger Polizei am Montag einen Tatverdächtigen gestellt.

In der Nacht auf Montag meldete ein Zeuge, dass er aus einem Gartenverein in der Weststadt Scheibenklirren gehört hätte. Die Polizei erschien kurz nach Mitternacht mit mehreren Streifenwagen vor Ort und suchte das Gelände des Gartenvereins ab.

Nach kurzer Zeit konnten die Beamten einen dunkel gekleideten Mann auf einem Gartengrundstück feststellen. Es handelte sich um einen 33-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Braunschweig.

Täter stellte Gegenstände zum Abtransport vor die Türen der Gartenlauben

Später stellten die Beamten fest, dass bei zwei Gartenlauben die Scheiben eingeschlagen waren – und einige Gegenstände bereits zum Abtransport vor die Tür gestellt waren. Darüber hinaus hatte der Mann in den Gartenlauben Nahrungsmittel und Getränke verzehrt.

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig keinen Haftantrag. Der 33-Jährige wurde am Montagnachmittag wieder entlassen.

red

