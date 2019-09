Braunschweiger Schoduvel 2020 – das Motto ist gewählt

Braunschweig. Braunschweig – weltoffen und international, so ist auch unser Karneval! So lautet das Motto des 42. Braunschweiger Karnevalszuges Schoduvel.

Der Schoduvel findet am Sonntag, 23. Februar 2020, statt. Das Komitee Braunschweiger Karneval hat das Motto aus 105 Vorschlägen ausgewählt. Das teilte Zugmarschall Gerhard Baller jetzt mit. Der Sieger-Vorschlag wurde von Hanne Schmidt-Przebierala aus Braunschweig eingereicht. Sie darf nun mit Begleitung zur Prunksitzung der Mascheroder Karneval-Gesellschaft am 8. Februar 2020 in der Stadthalle und auf einem der Prunkwagen des Komitees mitfahren.

„Der Braunschweiger Straßenkarneval rund um den Schoduvel lädt alle Menschen dieser Region herzlich ein, als bunt verkleidete Zuschauer oder als aktive Teilnehmer am Zug in einer Fußgruppe oder mit einem eigenen Wagen an diesem außergewöhnlichen Straßentheater teilzunehmen“, heißt es in der Mitteilung.

An dem im kommenden Jahr stattfindenden Schoduvel haben sich auch wieder zahlreiche Gruppen aus dem Ausland angemeldet. „Die Braunschweiger Karnevalisten sind stolz auf diese bunte karnevalistische Vielfalt und wollen damit auch im Karneval zeigen, dass hier in Braunschweig die Ideale der Toleranz und Weltoffenheit gepflegt werden“, melden die Karnevalisten weiter.

Zugmarschall Gerhard Baller mit seinen Zugleitern möchte nicht nur „Wagenbauer“ sondern auch Fußgruppen ermuntern, sich in den „närrischen Lindwurm“ einzureihen.

Alle Informationen über den Karnevalszug 2020, die Anmeldebedingungen, Ansprechpartner und die Veranstaltungs-Termine der drei Braunschweiger Karneval-Gesellschaften sind im Internet veröffentlicht unter http://www.braunschweiger-karneval.de.