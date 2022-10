VW-Chef Blume: Ein verpatzter Aufstieg mit Folgen

Er liebt den Sport, läuft sogar Marathon, spielte selbst Fußball und Tennis und verweist gerne auf die Parallelen zwischen Teamsport und Managementqualitäten. Volkswagen soll von diesem Wissen und von dieser Einstellung unter dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume profitieren. Die Mannschaft steht im Mittelpunkt, Sportler begegnen sich auf Augenhöhe. Und, so Blume in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit: Niederlagen sind schmerzhaft, aber oft auch Erkenntnistreiber.

„Ich war 20 Jahre lang leidenschaftlicher Fußballer“

Dass die altbekannten Phrasen aus der Welt des Fußballs einen hohen Sinngehalt haben können, das hat der Volkswagen-Lenker in jüngeren Jahren selbst erfahren müssen. Dass das Spiel erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat und die Saison erst am letzten Spieltag endet, hat Amateurkicker Blume im Dress des VfL Lehre erlebt. Dort ist der gebürtige Braunschweiger aufgewachsen. Im Zeit-Interview erzählt Blume: „Ich war 20 Jahre lang leidenschaftlicher Fußballer. Einmal haben wir mit unserem Verein VfL Lehre um den Aufstieg im Bezirk gespielt. Dafür fehlte uns am vorletzten Spieltag nur noch ein Unentschieden. Am Ende verloren wir zweimal mit 3:2. Daraus habe ich gelernt: Es geht immer bis zur letzten Minute.“ Diese Erkenntnis konnte Blume nun gleich beim Börsengang der Porsche AG anwenden: „Wir haben auf dem Weg zum Porsche-Börsengang viele Hürden aus dem Weg geräumt und jedes mögliche Investorengespräch geführt. Und bis zur letzten Minute gekämpft.“ Fußball kann so lehrreich sein – man muss nur die richtigen Schlüsse ziehen.

