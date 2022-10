Ist das der Volkswagen der Zukunft? Mehr als die Silhouette einer eleganten und sportlichen E-Limousine sind bislang nicht über das Trinity-Modell an die Öffentlichkeit gedrungen.

Wolfsburg. Mit der in Warmenau gebauten E-Limousine will VW in erster Linie Technologieführerschaft beweisen. Die ist nicht billig zu haben.