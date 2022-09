Protest gegen VW und Trinity: Es droht die Räumung

Jetzt ist eingetreten, was Volkswagen und die Stadt Wolfsburg unbedingt vermeiden wollten. Wegen der Dauermahnwache der Gruppe „StopTrinity“, die am heutigen Donnerstag auf einem Abschnitt des Baugeländes bei Warmenau beginnen soll, gibt es schon vorab Ärger.

„StopTrinity“ klagt gegen die Auflagen

„StopTrinity“ teilte dazu in einer Mail an unsere Redaktion mit: „Heute soll die Dauermahnwache auf dem Baugelände des Trinity-Werks beginnen. Vor einer Woche wurde die Versammlung bei der Versammlungsbehörde der Stadt Wolfsburg angemeldet. Sie soll auf einem Acker auf dem zukünftigen Trinity-Baugelände abgehalten werden - eine Fläche, die sich im Eigentum der Stadt Wolfsburg befindet. Gestern Abend bekam der Anmelder der Mahnwache einen Auflagenbescheid betreffend der Versammlung, der die Dauermahnwache massiv einschränkt: Die Versammlung soll an einen anderen Ort - und zwar an einen Ort, an dem das Trinity-Werk gar nicht gebaut werden soll. Zudem hat die Mahnwache die Auflage bekommen, sich zur Öffentlichkeit hin mit Sicht- und Lärmschutzwänden abzugrenzen - eine Auflage, die der Versammlung jeglichen öffentlichen Charakter nehmen würde. Der Anmelder der Mahnwache legt heute Morgen beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Auflagen ein. Währenddessen haben empörte Menschen, die zur Teilnahme an der Mahnwache vorbeigekommen sind und dann von der massiven Beschränkung der Mahnwache durch Auflagen seitens der Versammlungsbehörde erfahren haben, angefangen, eine Spontandemonstration auf dem Acker abzuhalten. Die anwesende Polizei hat angekündigt, die Spontanversammlung aufzulösen und den Acker zu räumen.“ Die Stadt Wolfsburg hatte sich im Vorfeld nicht zu dem Antrag geäußert.

